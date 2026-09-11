Брендо станал украинец още през 2015 г.
Така може да избегне излежаването на присъдите
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Така може да избегне излежаването на присъдите
"Годината си отива и остава в сърцата ни с това колко усмивки сме подарили, колко обич сме дали, колко време сме прекарали с близките си и колко вяра...
Симеон Дянков, бивш финансов министър Бих определил изминаващата 2015 година като празна и изчаквателна за икономическата политика. Не се случиха обе...
2015 е най-горещата година, откакто се правят измервания. Това показват данни на Световната метеорологична организация, която уточнява, че основната п...