Голям интерес към парите от Брюксел
Има голям интерес към новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г., обясниха представители на Министерство на икономиката пред...
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Има голям интерес към новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г., обясниха представители на Министерство на икономиката пред...