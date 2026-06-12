Задигнаха 200 грама злато от дома на бизнесмен
Сливен. 200 грама злато са задигнати от дома на сливенски бизнесмен. 31-годишният собственик на фирма за обслужване на автомобили се оплакал в полици...
Следете всички новини, анализи и коментари за 200 Грама. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сливен. 200 грама злато са задигнати от дома на сливенски бизнесмен. 31-годишният собственик на фирма за обслужване на автомобили се оплакал в полици...