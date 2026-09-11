Местят украинци в Рибарица и Паничище. 200 отказали да си тръгнат от Варна
В хотелите по Черноморието са останали около 20 хиляди бежанци
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В хотелите по Черноморието са останали около 20 хиляди бежанци
Те са удобни за използване и много добре защитени срещу фалшифициране
Над 200 привърженици на „Атака" се събраха отстрани на парламента в защита на Волен Сидеров, съобщава Нова телевизия. Имунитетът на Сидеров ще е един...
Военни водолази претърсиха морето преди ритуала