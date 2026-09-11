Всичко за 2 Август

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Наши юристи напират за ООН

Наши юристи напират за ООН

София. Родни юристи, статистици и спецове по външни отношения имат шанс за започнат работа в ООН. Централата на организацията в Ню Йорк издирва млади...

13 юни | 19:15
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