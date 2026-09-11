Закопчаха тийнейджърка подкарала метрото
Повдигнати са обвинения в престъпно посегателство и безразсъдство.
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Повдигнати са обвинения в престъпно посегателство и безразсъдство.
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