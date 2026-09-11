Всичко за 1500 Години

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Откриха пазар на 1500 години

Откриха пазар на 1500 години

  Кръст с трима светци и Христос намериха в Търговище Най-големият пазар в Северна България отпреди 1500 години откри проф. Николай Овчаров. Търго...

20 август | 19:00
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