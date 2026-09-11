След мощите на Йоан Кръстител! Ново чудо на остров Св. Иван
Топ археологът проф. Казимир Попконстантинов показва аязмо на 1 500 години
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Топ археологът проф. Казимир Попконстантинов показва аязмо на 1 500 години
Римска пещ на почти 1500 години откриха при строителни изкопи в Силистра
Кръст с трима светци и Христос намериха в Търговище Най-големият пазар в Северна България отпреди 1500 години откри проф. Николай Овчаров. Търго...