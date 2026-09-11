Правите палачинки? 1500 заплата на морето
Работодателят осигурява квартира
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Работодателят осигурява квартира
От началото на годината са направени над 1500 проверки на стопани на домашни кучета в столицата, съставени са повече от 200 констативни акта за наруше...
Сливен. Община Сливен бе осъдена да плати 1500 лева на млада майка, която си ударила лошо главата в пътен знак, съобщиха от съдебната палата в града....
"Червените" чакат сватбен подарък от Антон Божков