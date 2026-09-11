Вино и любов или когато Трифон срещне Валентин
За нас - българите 14 февруари е много повече от ден с ритуал по зарязване на лозята
Следете всички новини, анализи и коментари за 14 Февруари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За нас - българите 14 февруари е много повече от ден с ритуал по зарязване на лозята
Все повече хора предпочитат да имат Al гадже
Историята на Свети Валентин започва далеч преди сърцата от плюш и шоколад
Практични, романтични и запомнящи се неща, които показват внимание, а не просто жест
Всяка година на 14 февруари общинският превозвач „Тролейбусни и автобусни превози“ се старае да даде на старозагорци повод да се усмихнат
Отдавна не е имало толкова знакови и представителни находки, каза доц. Христо Попов
LOVE STORY - световни любовни дуети и красиви мелодии от филми и мюзикъли
Емоционална среща с Мирела Иванова и антологичната й стихосбирка „Любовите ни“ очаква старозагорци на 14 февруари 2025 г.
Вино и любов за 14 февруари
„Защото на сърцето облекло е лицето“ – изложба на Силвия Богоева
Да, да, знаем, че е февруари и не живеем в Калифорния
Зарадвайте любимия си човек с романтична почивка само на час разстояние от столицата
На 14 февруари се отбелязва и Денят на българската археология
Основен празничен обред е зарязването на лозята
Предложението за брак е сериозно изпитание. Цялото ти щастие зависи от това коя от двете едносрични думи ще чуеш. А секундите, в които чакаш съдбоно...
Семейство от великотърновското село Пчелище празнува златна сватба на 14 февруари. Бракът на Георги и Цеца продължава вече цели 65 години, съобщава Но...
Безплатни венчавки за младоженците ще има в обредни домове и църкви на 14 февруари. Общината в Димитровград обеща граждански брак без пари за влюбенит...
София. На 14 февруари отбелязваме два празника, които съчетават в себе си виното и любовта. Днес е ден на всички лозари или известен още като Трифон З...
Първото нещо, за което всеки мъж трябва да е предупреден за Свети Валентин, е: жените наистина си падат по тая работа. Може празникът да ви се струва...