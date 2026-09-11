Специалисти: Да не се ваксинират деца до 15 години
Комитетът по ваксинация заяви, че „маржът на ползата се счита за твърде малък
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Комитетът по ваксинация заяви, че „маржът на ползата се счита за твърде малък
Това ще стане до 2-3 дни
София. Тони Рапонска се завърна в телевизията майка 12 години по-късно. От утре чаровната дама, която дълго време беше едно от най-стабилните...