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Държавата не трябва да става бензинджия, а да развива наука и образование, казва Георги Табаков
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Държавата не трябва да става бензинджия, а да развива наука и образование, казва Георги Табаков
Дългоочакваното завръщане на Кубрат Пулев на ринга вече има конкретна дата - 26 септември. Мястото е 12-хилядната "Макс Шмелинг Хале" в Берлин, предав...
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