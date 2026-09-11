100 лева и дърва за огрев, за да продадеш гласа си
Операции се проведоха в цялата страна
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Операции се проведоха в цялата страна
Между 30 и 40% от работещите хора ще изпитат затруднения през зимата
Близо 1 млн. броя нови столевки са влезли в обращение през май
Целта на ваучерите, които са залегнали и в предизборната програма, е да подпомогнат възстановяването на туристическия сектор
Ваучерите ще подпомогнат възстановяването на туристическия сектор
Бизнесменът Йоско Алипиев повиши двойно успеха на хлапетата на служителите си
Предвидено е поскъпване на годишната винетка, а цената й вероятно ще се вдигне до 100 лева. Това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов в „С...