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Семейство с 10 деца търси дом

Семейство с 10 деца търси дом

Не можем да плащаме наема, ще останем на улицата, тревожи се Ивелина Семейство с 10 деца от Русе може да остане на улицата. До седмица многолюдната ф...

23 март | 21:35
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