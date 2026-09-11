10 генерала напуснаха Руската гвардия
Те са от екипа на генерал-полковник Сергей Меликов, който стана временен ръководител на Дагестан
Следете всички новини, анализи и коментари за 10. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те са от екипа на генерал-полковник Сергей Меликов, който стана временен ръководител на Дагестан
Температурите ще се повишат, времето ще бъде предимно слънчево през следващите 10 дни
Сумата е от успеха в Лигата на нациите
Инвестициите на парите за старини постигат доходност до 5,44% Инвестиционните активи на пенсионните фондове нарастват с 10,4% през изминалата 2015 г....
Завърши рехабилитацията и реконструкцията на 15,4 км от път III-867 Бенковски – Златоград - Мадан. Третокласният път е на територията на областите Кър...
Поне 10 проекта на община Дупница ще търсят финансиране по програмите за трансгранично сътрудничество със Сърбия и Македония. Разработките са свързани...
Казват ви, че по дрехите посрещат, а по ума изпращат. Не че не е вярно, но не е само това. Умните имат отличителна аура, изтъкана от видими и невидим...
Има книги, които просто не можем да оставим, докато не ги изчетем от корица до корица. Книги, които изпълват цялото ни въображение и поглъщаме на един...
Не можем да плащаме наема, ще останем на улицата, тревожи се Ивелина Семейство с 10 деца от Русе може да остане на улицата. До седмица многолюдната ф...
София. Все повече български деца отпадат от училище, защото емигрират. Това става ясно от стратегия за намаляване броя на учениците, преждевременно от...
Местните се интересуват ще ги наемат ли за работници по пътя на тръба