Всичко за 10 000

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Чакат 10 000 на Кръстова гора

Чакат 10 000 на Кръстова гора

Нощно бдение и молитви за здраве на Родопската Света гора 99-килограмов кръст напомня, че тук се пази частица от разпятието Хиляди вярващи ще дойдат...

13 септември | 6:50
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10 000 пазят Обама в Кения

10 000 пазят Обама в Кения

Драконовски мерки за сигурност въведе Кения заради визитата на американския президент Барак Обама, който пристига в родината на своя баща. Заради посе...

24 юли | 19:15
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