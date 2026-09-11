Спортният министър за Стъки: Говорихме си кой е кум, кой – сват
Андрей Кузманов потвърди: Федерацията на Стъки получила 1 млн. лв.
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Андрей Кузманов потвърди: Федерацията на Стъки получила 1 млн. лв.
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