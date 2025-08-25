Язовир в Китай изправи косите на една страна

Планираният мегаязовир в Тибет изправи косите на Индия.

Страната се опасява, че планираният от Китай мегаязовир в Тибет ще намали водния дебит на една от големите реки с до 85% през сухия сезон, казват четирима запознати източници и анализ на правителството, видени от Ройтерс. Проектът накара Делхи да ускори плановете си за собствен язовир, за да смекчи последиците.

Индийското правителство обмисля проекти от началото на 21-и век за контрол на водния поток от ледника Ангси в Тибет, от който зависят над сто милиона души надолу по течението в Китай, Индия и Бангладеш. Но плановете са възпрепятствани от ожесточената и понякога насилствена съпротива на местните жители в граничния щат Аруначай Прадеш, които се опасяват, че селата им ще бъдат потопени, а начинът им на живот – унищожен, от язовира.

През декември Китай обяви, че ще построи най-големия водноелектрически язовир в света в граничен окръг малко преди река Ярлун Джанбо да пресече границата с Индия.

Това предизвика опасения в Делхи, че дългогодишният му стратегически съперник, който има някои териториални претенции в Арунчай Прадеш, може да използва контрола върху реката, която извира от ледника Ангси и е известна като Сиан и Брамапутра в Индия, като оръжие.

Най-голямата хидроенергийна компания в Индия премести през май проучвателните материали под въоръжена полицейска охрана в близост до бъдещото място на многофункционалния язовир Горен Сиан, който, ако бъде завършен, ще бъде най-големият язовир в страната. Високопоставени индийски представители провеждат също срещи за ускоряване на строителството тази година, включително една, организирана през юли от кабинета на премиера Нарендра Моди, съобщават двама от източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като става въпрос за чувствителни правителствени въпроси.

Пекин не е публикувал подробни планове за строителството на язовира, но анализът се основава на предишни проучвания, проведени от институции, свързани с индийското правителство, например Централната водна комисия, и отчита очаквания размер на китайския проект, който стартира през юли и ще струва близо 170 млрд. долара.

Делхи счита, че китайският язовир ще позволи на Пекин да отклонява до 40 млрд. куб. м вода, или малко над една трета от годишния приток на ключов граничен пункт, съобщават източниците и документът. Последиците ще бъдат особено силни в месеците без мусони, когато температурите се повишават, а земите стават безплодни в големи части от Индия.

Проектът Горен Сиан би облекчил това положение с планирания си капацитет за съхранение от 14 млрд. куб. м, което би позволило на Индия да освобождава вода по време на сухия сезон. Това може да означава, че големият областен град Гувахати, който зависи от водоемка промишленост и земеделие, ще намали доставките с 11%, съобщават източниците и документът, спрямо 25%, ако индийският язовир не бъде построен.

Проектът би могъл да смекчи всякакви ходове на Пекин да освободи опустошителни потоци от вода надолу по течението, казват източниците.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com