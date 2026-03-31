Втора страна в Европа затвори небето!

Италия отказа на САЩ достъп до базата „Сигонела“ в Сицилия, съобщи вестник „Кориере делла Сера“.

Преди няколко дни началникът на Генералния щаб на отбраната Портолано беше уведомен, че планът за полета на американските бомбардировачи предвижда кацане на базата “Сигонела” преди излитането за Близкия изток. Военните отказали кацането.

Италианското правителство, водено от Джорджа Мелони, подчерта, че Италия „не участва и няма намерение да участва“ в преки военни удари срещу Иран или други цели в Близкия изток, които се провеждат извън рамките на международното право.

Отказът за достъп до „Сигонела“ се основава на член 11 от италианската конституция, който отхвърля войната като инструмент за решаване на международни спорове. Рим настоява, че всяко използване на бази на негова територия за нападателни цели изисква предварителни консултации и изрично съгласие, което в случая с американските бомбардировачи е било пренебрегнато, цитира Сега

Вчера испанското правителство, чрез министъра на отбраната Маргарита Роблес и премиера Педро Санчес, официално обяви, че забранява на всякакви американски военни самолети, участващи в операции срещу Иран (включително логистични и за презареждане във въздуха), да преминават през нейна територия.

Макар САЩ да имат дългогодишно присъствие в базите „Рота“ и „Морон“, Испания отказа те да бъдат използвани като стартови точки за нападения.

Преди това Турция отказа на САЩ да използва базата “Инджерлик” за удари по Иран. Анкара позволява използването на базата само за мисии на НАТО или хуманитарни цели, но не и за преки удари срещу регионални съседи.

