Внезапно изследване на Тръмп. Ето резултатът

В известен смилъл изненандващо, президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в понеделник, че е преминал изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). "Беше перфектно", заяви той пред репортери на борда на президентския самолет Еър Форс 1 по време на полета си за Токио, предаде "Ройтерс".

79-годишният държавен глава, който през януари започна втория си мандат, остава най-възрастният човек, встъпил в длъжност като президент на САЩ.

По-рано този месец личният лекар на Тръмп обяви, че резултатите от рутинния му медицински преглед показват "изключително здравословно състояние".

Самият президент в изявлението си не уточни причината за провеждането на изследването, нито кога и къде се е случило това.

