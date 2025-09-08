Ужас в Йерусалим! Стрелба и загинали

Петима души бяха убити при стрелба в Ерусалим.

Общият брой на пострадалите е най-малко 15. Няколко от ранените са в тежко състояние. Все още не е ясно какво се е случило на натоварено кръстовище в северната част на града.

Израелски медии пишат, че двама стрелци са открили огън по преминаващите граждани. Почти веднага са били елиминирани от полицията.

На мястото на стрелбата има много линейки и полицейски коли. Пътят, който води към еврейските поселения в Източен Ерусалим е затворен. Полицията каза, че разследват случая и основната им версия е терористична атака.

