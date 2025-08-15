Ужас в Дания! Има загинал

Най-малко един човек е загинал, а няколко други са били ранени, след като влак се сблъскал с цистерна за течна тор и дерайлирал в Южна Дания, съобщиха властите.

Полицията заяви, че катастрофата е станала между градовете Тинглев и Клиплев в Южна Ютландия и че служители са на мястото на инцидента.

Местната телевизия TV2 съобщи, че на място са изпратени хеликоптери и цитира местни железопътни служители, според които влакът е "ударил цистерна за течна тор" на железопътен прелез.

Държавният железопътен оператор DSB информира, че е преустановил услугите между Тинглев и Сьондерборг, близо до германската граница.

Снимки от мястото показват вагон, легнал на една страна, с пътници, стоящи около железопътните линии.

Полицията каза, че във влака е имало 95 пътници, включително ученици от училище в Сьондерборг. Двама от ранените са били транспортирани с хеликоптер.

Националната железопътна агенция Banedanmark написа в X, че сблъсъкът е станал на железопътен прелез. Според местни медии поне два от вагоните на влака са дерайлирали.

