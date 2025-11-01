Ураганът "Мелиса" взе 46 жертви досега

Ураганът ''Мелиса'' отне живота на 46 души в Карибите, съобщи американската телевизионна мрежа NBC.

Според актуализирани данни, 26 души са загинали в Хаити, 19 души са загинали в Ямайка и още един в Доминиканската република.

Докато преминаваше през тези страни, ''Мелиса'' беше оценен като ураган от категория 4 или 5 по скалата на Сафир-Симпсън. Максималните устойчиви ветрове в епицентъра му достигнаха 82 м/с.

Според последните данни на Националния център за ураганите на САЩ, ''Мелиса'' е преминал през Бахамите и се движи по-дълбоко в Атлантика. Сега е отслабнал до сила на посттропичен циклон, предаде "Новини".

