Турция се разлюля. Мощно земетресение

Ново земетресение със сила 4,9 беше регистрирано в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), съобщиха от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Трусът е отчетен в 21:20 ч. местно време. Все още няма информация за щети и жертви, предава БТА.

Това е пореден силен трус в региона след 10 август, когато земетресение със сила 6,1 доведе до смъртта на двама души, а други 29 бяха ранени.

Втори трус с подобна сила беше усетен на 27 октомври. При него нямаше жертви, но 26 души получиха леки наранявания.

Земетресението доведе до рухването на 3 сгради и магазин. Заради зачестилите земетресения районът ще получи статут на "зона на бедствия, засягаща всички аспекти на живота".

По-рано вчера стана ясно, че през последните три месеца в Съндъргъ е имало повече от 15 000 труса.

