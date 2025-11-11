Свят

Турция се разлюля. Мощно земетресение

За последните три месеца в Съндъргъ е имало повече от 15 000 труса

Турция се разлюля. Мощно земетресение
11 ное 25 | 7:31
1988
Мира Иванова

Ново земетресение със сила 4,9 беше регистрирано в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), съобщиха от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Трусът е отчетен в 21:20 ч. местно време. Все още няма информация за щети и жертви, предава БТА.

Това е пореден силен трус в региона след 10 август, когато земетресение със сила 6,1 доведе до смъртта на двама души, а други 29 бяха ранени.

Втори трус с подобна сила беше усетен на 27 октомври. При него нямаше жертви, но 26 души получиха леки наранявания.

Земетресението доведе до рухването на 3 сгради и магазин. Заради зачестилите земетресения районът ще получи статут на "зона на бедствия, засягаща всички аспекти на живота".

По-рано вчера стана ясно, че през последните три месеца в Съндъргъ е имало повече от 15 000 труса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Робин
преди 0 секунди

Само товa ми помогнa да се отъpва от никoтинoвaтa зaвисимост без стpес и гняв:--- https://ssur.cc/smoke

Откажи