Турция продава злато от резервите. Причината

През последните две седмици златните резерви на Турция са намалели със 118 тона. Властите са използвали резервите, за да ограничат натиска върху лирата и да смекчат пазарните сътресения вследствие на войната на САЩ и Израел в Иран, става ясно от доклад на Турската централна банка, цитиран от БГНЕС.

Според доклада златните резерви на финансовата институция са намалели до 702,5 тона миналата седмица. Това е най-големият седмичен спад в международно признатите ѝ златни резерви поне от 2013 г., когато банката започва да публикува тези данни.

Според изчисленията на трима банкери около 26 тона злато са били продадени от централната банка през миналата седмица, докато други 42 тона са били използвани в суап сделки. Докладът посочва още, че загубите на резерви следват спад от 49,3 тона през предходната седмица и отразяват по-широки усилия на турските власти да подкрепят лирата и да поддържат пазарната ликвидност, докато регионалната война повишава глобалните цени на енергоносителите.

Преди срещи с инвеститори в Лондон тази седмица гуверньорът на Турската централна банка Фатих Карахан защити използването на златно обезпечени сделки при нужда от валутна ликвидност. "Банката следва проактивен, гъвкав и контролиран подход към управлението на резервите и инструментите за ликвидност," каза той.

