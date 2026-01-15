Турция е в готовност да засили охраната на границата си с Иран

Турция е подготвила мерки за засилване на охраната на границата си с Иран и е в готовност да ги приложи при необходимост. Това беше съобщено от представители на Министерството на отбраната на традиционния седмичен брифинг, който дават неговите говорители, съобщи онлайн изданието "Хюриет".

"Въпреки че не се наблюдава масова миграция по граничната линия, е подготвен план с мерки. При необходимост той ще бъде приведен в действие", заяви представителят на Министерството на отбраната.

Ескалацията на напрежението и протестите в Иран продължават. По информация на правозащитна организация убитите вече са 3400. Ситуацията доведе и до напускането на Ислямската република от нейни граждани.

От Министерството на отбраната на Турция подчертаха, че продължават да изпълняват задачата си по охраната на 560-километровата граница с Иран. Продължава внедряването на технологии, които да бъдат в помощ на човешката сила, която е използвана за целта.

Турция използва за наблюдение и охрана на границата си с Иран 203 електро-оптични кули, 43 кули с асансьор, налична е 380-километрова модулна бетонна стена, изкопани са и гранични окопи с дължина 553 километра. Границата се наблюдава денонощно с дронове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com