Трима ранени в пункт за спортни залагания!

Трима души бяха ранени в при стрелба в пункт за спортни залагания на централния площад в германския град Гисен.
Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време, когато неизвестно лице е открило огън. Нападателят е избягал пеш от местопрестъплението и че все още се издирва.
Силите на реда засега не съобщават допълнителна информация, понеже операцията за залавяне на нападателя все още не е приключила.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com