Тръмп се произнесе за продажбата на Лукойл

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предпочита международните активи на „Лукойл“ да бъдат поети от американски субект - фактор, който може да стесни кръга от потенциални купувачи, казват запознати, цитирани от „Блумбърг“.

Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co. и американският гигант в частните капиталови инвестиции Carlyle Group са сред компаниите, проявяващи интерес към международните активи на „Лукойл“ - продажба, ускорена заради американските санкции, които влизат в сила следващия месец.

По данни на запознати компании кандидат-купувачи вече преглеждат отделните части от международния бизнес на руския енергиен концерн, като някои проявяват интерес само към определени активи, пише още „Блумбърг“, предава БГНЕС.

Един от проблемите е, че „Лукойл“ предпочита да продаде всички активи в един пакет преди влизането в сила на санкциите на 13 декември, обясни един от източниците. Това създава възможност за двустепенна сделка, при която един купувач — например финансова компания — би придобил всички чуждестранни активи на „Лукойл“ и след това би ги разпродавал поетапно.

„Лукойл“ вече бе постигнал договорка да продаде целия международен бизнес на Gunvor Group — сделка, която впоследствие беше драматично блокирана от САЩ.

Exxon и Chevron разглеждат дяла на Lukoil в находището „Уест Кърна 2“ в Ирак, казаха двама източници, пожелали анонимност поради поверителността на разговорите.

Междувременно Adnoc оценява различни активи на „Лукойл“, като най-силен интерес предизвикват операциите на руската компания в областта на природния газ в Узбекистан, съобщиха запознати.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу „Роснефт“, „Лукойл“ и техните дъщерни компании, но разреши транзакции с тях до 21 ноември. Миналата седмица срокът за отлагане на пълното прилагане на санкциите бе удължен до 13 декември, за да се позволи на партньорите да завършат взаимодействията си с тези компании. Причина за налагането на санкциите е продължаващата руска агресия в Украйна.

На 14 ноември представители на „Лукойл“ съобщиха, че компанията води преговори за продажбата на своите чуждестранни активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката след постигане на окончателни споразумения.

