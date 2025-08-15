Тръмп постави условия за бизнес с Русия

Няма да правим бизнес с Русия, докато войната не приключи.

Това заяви президентът на САЩ Донлад Тръмп пред репортери на правителствения самолет Air Force One, с който пътува до Аляска за среша с руския си колега Владимир Путин, предава "Скай нюз", пише "Вести".

По думите му Путин "иска парче" от американската икономика и бизнес.

"Забелязвам, че той води много бизнесмени от Русия и това е добре, харесва ми това, защото те искат да правят бизнес, но ние няма да правим бизнес, докато не уредим войната", подчерта Тръмп.

Според него последните атаки срещу Украйна са опит на Путин "да сключи по-добра сделка", но всъщност вредят на руската позиция в преговорите.

Тръмп също така намекна, че позицията му относно гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна може да се е променила.

Той каза още, че въпреки че делегациите както на САЩ, така и на Русия за срещата на върха изглеждат насочени към бизнес и икономически интереси, негов приоритет е да постигне споразумение за мир, преди да премине към други области.

Тръмп казва, че САЩ биха могли да участват, "заедно с Европа и други страни" в гаранциите за сигурност за Украйна, но това няма да бъде под формата на приемането ѝ в НАТО. Той подчерта, че има "определени неща, които няма да се случат".

"Но да, заедно с Европа, има възможност за това", поясни Тръмп.

Размяна на територии "ще бъде обсъждана, но трябва да оставя Украйна да вземе това решение", каза Тръмп: "Мисля, че ще вземат правилно решение".

"Но аз не съм тук, за да преговарям за Украйна, аз съм тук, за да накарам Путин да седне на масата за преговори", заяви Тръмп.

"Мисля, че има две страни... вижте, Владимир Путин искаше да вземе цяла Украйна. Ако не бях президент, той в момента щеше да вземе цяла Украйна, но сега няма да го направи", обяви Тръмп и заплаши Русия с "тежки последици", ако не сключи мир.

"Икономически тежки, да, ще бъдат много тежки. Не правя това за себе си. Бих искал да се съсредоточа върху нашата страна, но правя това, за да спася много животи, да, много тежки", добави Тръмп.

