Ново 20! Кога приключва войната в Украйна

Украинската магьосница Виола Мирабилис, която е и гадателка на таро карти и лечителка, направи ново предсказание относно това кога ще приключи войната в Украйна.

„Това ми показва, че народът на Украйна няма да позволи продължителна война по много причини. Мисля, че тези причини са ясни за всички, но въпреки това не виждам продължителна война“, заяви тя, цитирана от УНИАН.

Според нея войната ще приключи „в следващите години“.

„Въпреки че тази война вече е продължителна... Но не виждам да продължи 10-12 години, или още пет години, или още три години – не виждам.

Това е до три години. А три години са дълго време, но ако го погледнем от гледна точка на 10-12 години или три години, има разлика“, предсказа тя.

Таро гадателката и победителка в „Битката на екстрасенсите 15“ Яна Пасинкова от своя страна предложи тълкуване за това кога Украйна може да постигне статут на безопасна страна.

„Няма да е скоро, но когато стане, ще е завинаги. Историята е следната: търговските преговори продължават, както вероятно са били от самото начало на войната. Колко струва мирът? Кой ще спечели от войната? Колко изгодно или неизгодно е прекратяването на войната?

Втората история: ще бъде подписано споразумение от три страни, едната от които ще бъде църква или жена... Тогава това споразумение ще бъде валидно по отношение на това, за което питахме – статут на безопасна страна, подновяване, възстановяване. И това ще продължи много дълго време“, заяви тя.

