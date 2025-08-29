Тръмп нанесе тежък удар на Камала Харис

Очаквано, президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени защитата от Тайните служби на бившия вицепрезидент и свой съперник от Демократическата партия от изборите през 2024 г. Камала Харис.

Старши съветник на бившия вицепрезидент потвърди решението.

В изявление служителят заяви: „Вицепрезидентът е благодарен на Тайните служби на Съединените щати за техния професионализъм, всеотдайност и непоколебим ангажимент към безопасността.“

Обикновено вицепрезидентите получават шестмесечна охрана от Тайните служби, след като напуснат поста си.

Според доклади, това споразумение беше удължено до една година при тогавашния президент Джо Байдън или до януари 2026 г.

Харис, която загуби президентските избори през 2024 г. от Тръмп, скоро ще започне книжно турне за мемоарите си „107 дни“.

Тръмп също така прекрати федералната защита за други лица, включително и за бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън. През март той прекрати защитата на децата на Джо Байдън - Хънтър и Ашли Байдън.

