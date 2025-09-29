Тръмп и Нетаняху се обадиха в Катар. Последва...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху се обадиха на премиера на Катар Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим ал-Тани по време на срещата си в Белия дом, предаде АФП.

Нетаняху се извини на ал-Тани за удара на Израел срещу Доха по-рано този месец, съобщи официален представител, запознат с разговора.

Тръмп също разговаря с емира на страната шейх Тамим бин Хамад ал-Тани преди днешната среща с Нетаняху.

Съветник на Катар също се срещна с Тръмп в Белия дом, съобщиха източници.

Катар изигра решаваща роля в конфликта, като беше домакин на преговорите между Израел и "Хамас", но тази позиция беше поставена под въпрос, когато Израел започна атаката си срещу Доха.

Катар осъди израелската атака малко след нейното провеждане, наричайки я „страхлива“ и „грубо нарушение на международното право“.

