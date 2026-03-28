Тежък инцидент в Рим. Има пострадали

Голямо дърво падна в италианската столица Рим и рани двама души, съобщават местни медии.

Пострадали са и пет автомобила и един магазин. Двамата ранени са египетски търговци, които са откарани в болница

Рухналото дърво е пиния, която се е издигала в градинката, посветена на жертвите на голямата бомбардировка в Рим от 19 юли 1943 г. по време на Втората световна война, предаде БТА.

Част от оградата на градинката също е съборена.

Екипи на пожарната разчистват мястото на инцидента.

