Стрелба в Рим до базиликата "Свети Павел"

В Рим, преди края на шествието по случай днешния национален празник за Освобождението на Италия от фашизма и нацизма преди 81-а години, мъж и жена бяха ранени с пневматичен пистолет със сачми.

Това е станало в близост до базиликата “Свети Павел” в Рим.

RAI News се позовава на очевидци от сцената на митинга, според които мъж на светъл скутер с каска, покриваща цялото му лице и жилетка с военен цвят, спрял,извадил пистолет оказал се въздушен и стрелял.

Мъжът и жената били улучени съответно във врата и бузата, и в рамото. Били незабавно прегледани от линейка в района. Раните им са леки.

Пред полицаите, съпрузите обяснили, че не са вършили нищо особено и търсели кафене, когато се появил въпросният стрелец, който веднага избягал.

Мъжът и жената са членове на Националната асоциация на италианските партизани ANPI и имали на раменете си нейното червено шалче.

Служителите от специалния полицейски отдел DIGOS веднага започнаха разследване на случая, определен от медиите като много сериозен.

