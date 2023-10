Сензационна новина за Бийтълс! Решението

Истинска сензация в световната музика!

Повече от 50 години след като The Beatles се разпаднаха, групата обяви издаването на тяхната последна песен.



Наречена "Now And Then", в превод на български език "Сега и тогава", тя е базирана на демо запис от 70-те години на Джон Ленън и е завършена миналата година от сър Пол Маккартни и сър Ринго Стар, предава Фокус.

Сър Пол обяви песента в интервю за BBC това лято, като каза, че AI технологията, изкуственият интелект, е била използвана за "извличане" на вокалите на Ленън от стара касета. Премиерата на парчето ще бъде в 16 ч. българско време в четвъртък, 2 ноември.

