Поредно земетресение стресна Турция

За момента няма информация за пострадали хора и материални щети

20 ное 25 | 12:51
Агенция Стандарт

Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е регистрирано в 12:09 ч. местно време (11:09 ч. българско време) в района на град Бахче в югоизточния турски окръг Османие, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра, като по данни на валията на Османие Ердинч Йълмаз за момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.

Автор Агенция Стандарт
