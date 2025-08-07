Популярно място в Гърция се тресе

Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер беше регистрирано днес в област Месиния на полуостров Пелопонес в Южна Гърция.

По данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина трусът е бил регистриран малко след 13 ч., на 11 километра северозападно от град Месини, предаде БТА. Земетресението е било с дълбочина от 23 километра. То е било усетено в близките селища.

Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради. Слаб последващ трус със сила 2,5 е регистриран няколко минути по-късно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com