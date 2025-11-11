Почина легендарна фигура в киното

Тацуя Накадаи – един от най-почитаните японски театрални и филмови артисти, който често си сътрудничи с режисьора Масаки Кобаяши и играе водещи роли във филмите на Акира Куросава „Ран“, „Кагемуша: Сянката на воина“ и „Високо и ниско“, е починал на 92-годишна възраст, съобщи японския вестник The Japan News, цитиран от „Варайъти“, пердаде БТА.

През своята 70-годишна кариера Накадаи се е снимал в над 100 филма и е работил с режисьори като Хироши Тешигахара, Микио Нарусе и Кон Ичикава. Той смята себе си първо за театрален актьор и никога не е подписвал постоянен договор с което ѝ да е японско студио, което му е позволявало да работи с много различни режисьори.

Една от първите му големи роли е на затворник в драмата на Масаки Кобаяши The Thick-Walled Room („Стаята с дебели стени“), с която те започват партньорство, което ще продължи през следващите три десетилетия и ще включва заглавия като „Призрачни истории“ и „Бунтът на самураите“.

За западната аудитория Накадаи е най-добре познат с водещата роля в драмата на Куросава „Ран“ - епопея за войната в периода Сенгоку, вдъхновена от шекспировата „Крал Лир“, за която Куросава получава единствената си номинация на наградата „Оскар“ за режисура. Тогава, въпреки че е около 50-годишен, Накадаи играе много по-стария изоставен, уморен от войната военачалник.

Накадаи е роден на 13 декември 1932 г. в Токио и е второто от четири деца. Той е отгледан в Чиба, където баща му е работил като шофьор на автобус до смъртта си през 1941 г. След това майка му се мести в Аояма. В ранното си детство той започва да играе като студент в театрално училище.

Накадаи е спечелил две японски филмови награди „Синя лента“ – първата за „Харакири“ от 1962 г., а втората за филмите „Кагемуша“ и The Battle of Port Arthur („Битката за Порт Артур“) през 1980 година. През 2015 г. е удостоен с Ордена на културата – най-високото японско отличие за принос към изкуството и науката.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com