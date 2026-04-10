Пътуващите да внимават! Земетресение в Гърция

Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в петък сутринта в Западна Гърция, съобщи Геодинамичният институт към Националната обсерватория на Атина.

Епицентърът бил на около един километър западно от град Навпактос. Трусът е усетен в редица населени места, включително Антирио и Патра, както и в областите Айтолия - Акарнания и Ахая.

По първоначална информация няма данни за материални щети или пострадали, предава "Фокус".

