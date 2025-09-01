Първи подробности за драмата с Урсула в Пловдив

Министерски съвет разкри подроности относно инцидента със самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен:

"По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане. Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия".

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че летателният апарат на Фон дер Лайен е загубил достъп до GPS навигацията си при приближаване към летището в Пловдив в неделя.

Председателката на ЕК пристигна в България, за да се срещне с премиера Росен Желязков и да посети ВМЗ - Сопот. Още вчера стана ясно, че полетът ѝ ще се забави, но това беше оправдано с лоши метеорологични условия. По време на пресконференцията си у нас тя заяви: „Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. Може да бъде удържан единствено чрез силно възпиране“.

