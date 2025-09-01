Шок със самолета на Урсула! Нашите власти потвърдиха

Неочаквана новина, свързана със самолета на Урсула фон дер Лайен.

Предполагаема руска атака, насочена към Урсула фон дер Лайен, е деактивирала GPS навигационната система на летището в Пловдив и е принудила самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти.

„GPS сигналът в цялата зона на летището е бил изключен“, съобщил един от служителите на летището. След като е кръжал над аерогарата в продължение на един час, пилотът на самолета е взел решение да приземи машината ръчно, използвайки аналогови карти.

Кремъл и Европейската комисия са били потърсени за коментар. Българската агенция за контрол на въздушното движение потвърди за случая в изявление пред Financial Times.

Очаквайте подробности!

