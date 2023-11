Отиде си легендарен британски музикант

Шейн Макгауън - певец, автор на песни и вокалист на келтската пънк група The Pogues, почина на 65-годишна възраст след продължително боледуване, съобщават световните осведомителни агенции, позовавайки се на семейството му. "Шейн замина, за да бъде с Исус и Мария", написа съпругата му Виктория Мери Кларк в Instagram.

Музикантът беше хоспитализиран в Дъблин в продължение на няколко месеца, след като в края на 2022 г. беше диагностициран с вирусен енцефалит. Той беше изписан миналата седмица преди предстоящия си рожден ден на Коледа.

Макгауън, роден в Англия през 1957 г. в семейството на ирландци, основава The Pogues през 1982 г. Ирландия остава за цял живот център на въображението и копнежите му. Той израства, потопен в ирландската музика, попивана от семейството и съседите, заедно със звуците на рока, "Мотаун", регето и джаза.

Първият албум на групата, "Red Roses for Me", е издаден през 1984 г. и включва шумни версии на ирландски народни песни заедно с оригинални композиции, сред които "Boys from the County Hell", "Dark Streets of London" и "Streams of Whisky".



Бандата The Pogues е известна със своята традиционна музика, смесваща ирландски ритми с енергията на пънка. Най-големият им комерсиален успех е "Fairytale of New York" - дует между Шейн Макгауън и Кърсти Маккол от 1987 г., който се превръща в коледна класика, обагрена с ирландски фолклор.





