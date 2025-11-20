Обещаха на Путин лекарство за безсмъртие! Ето кога

На път ли е да стане реалност нещо считано за невъзможно досега?

В рамките на следващите 6-7 години хората може да получат шанс за вечен живот, заяви ръководителят на Сбербанк Герман Греф по време на дискусия с Владимир Путин.

Банкерът направи тази прогноза, цитирайки мнението на американския футуролог Реймънд Курцвейл за условен „еликсир на безсмъртието“, отбеляза базираната в Нидерландия медия "Москоу таймс".

Според Греф, в рамките на 6-7 години, „приблизително през 2032 г.“, хората, които не са починали дотогава, ще получат шанс не просто да доживеят до 100 и повече години, а ще придобият безсмъртие. „Последната прогноза на [Курцвейл] е, че това ще се случи на границата между 2030 и 2035 година“, заяви ръководителят на Сбербанк на конференцията „Пътешествие в света на изкуствения интелект“.

Самият футуролог по-рано е казвал, че радикалният ръст в продължителността на живота ще стане възможен благодарение на технологиите с изкуствен интелект.

Президентът на Руската федерация подкрепи темата, повдигната от Греф, като заяви, че средната продължителност на живота в Русия може да достигне 150 години.

През септември, по време на военен парад в Пекин, Путин, който според медиите отдавна се интересува от темата за подмладяване на организма, е обсъждал въпроса за потенциалното безсмъртие чрез съвременни технологии и трансплантация на органи с китайския лидер Си Цзинпин.

Тогава лидерът на азиатския гигант каза на руския си колега, че „преди хората рядко са доживявали до 70 години“, а сега на тази възраст „ти си все още дете“.

В отговор Путин заяви, че развитието на биотехнологиите и трансплантацията на органи в перспектива могат да доближат човека до безсмъртието. Си отбелязал, че „шанс да се доживее до 150 години има още през този век“.

След завръщането си от Китай президентът на Русия посети лабораторния комплекс „Сириус“, където му демонстрираха „подмладяващи ягоди“. По-късно, в разговор с пресата, Путин изрази увереност, че благодарение на технологичния прогрес хората в бъдеще ще могат да доживяват до 150 години.

„Съвременните средства за лечение, медицината, включително хирургическите операции за замяна на органи, дават надежда, че активният живот ще продължи по различен начин от днес“, поясни той.

