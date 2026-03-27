Нова заплаха на Ормузкия проток

Рядко и екстремно метеорологично явление се очаква да връхлети Близкия изток, като сериозна опасност от опустошителни бури и наводнения застрашава ОАЕ, Оман, Бахрейн и Катар. Критична е ситуацията в района на Ормузкия проток, където комбинацията от мощни ветрове и влажни въздушни маси създава висок риск от образуване на торнада и воден смерч, които могат да парализират корабоплаването и петролния транспорт.

Причината за тази необичайна обстановка е навлизането на силно струйно течение (jet stream) дълбоко на юг към Арабския полуостров. Метеорологичните модели показват масивен център на ниско налягане над Източното Средиземноморие и Йордания, който в комбинация с циклон над Багдад придвижва студен фронт на изток.

Този сблъсък на въздушни маси променя типичния пустинен климат в тропически, насищайки атмосферата с огромни количества влага.

Прогнозите за Дубай и околните емирства са алармиращи: очакват се валежи между 75 и 150 литра на квадратен метър – количество, което се равнява на средната годишна норма за региона. Това създава предпоставки за катастрофални внезапни наводнения и пълно прекъсване на въздушния транспорт.

В допълнение към дъждовете, силният срез на вятъра във височина е предпоставка за формирането на мощни суперклетки. Докато в ОАЕ и Оман основната опасност са торнадата, по-на юг в пустинните райони се очакват прашни бури тип „хабуб“, предизвикани от силни низходящи ветрове.

Мащабът на това природно бедствие е толкова голям, че заплашва да засенчи актуалното геополитическо напрежение между Иран, САЩ и Израел, превръщайки се в основен фактор за сигурността в региона, пише "Блиц".

