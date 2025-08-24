Нова трагедия с мигранти, има загинали

Три сестри се удавиха, a десетки бяха спасени от лодка, превозваща мигранти към Италия

Три млади сестри се удавиха, когато гумената лодка, в която пътуваха заедно с десетки други мигранти, претърпя инцидент по време на опасното пресичане на Средиземно море от Либия до Италия, съобщи в неделя германска организация за морско спасяване, съобщи Ройтерс.

RESQSHIP съобщи, че телата на сестрите на 9, 11 и 17 години са били намерени в лодката, която е била „опасно препълнена“ и е била разтърсвана от вълни с височина до 1,5 метра, преди спасителният кораб да пристигне на мястото.

Сред 65-те души, спасени от кораба „Надир“ на организацията, са три бременни жени, деца и бебе на седем месеца. Един човек е паднал зад борда по-рано по време на прехода и все още е в неизвестност, добави RESQSHIP в изявление.

Организацията не даде подробности за националността на трите загинали момичета.

Италианската брегова охрана евакуира 14 души – медицински случаи и техните роднини – в събота следобед и ги отведе на южния италиански остров Лампедуза, където „Надир“ пристигна по-късно същия ден с останалите оцелели и телата на трите момичета.

