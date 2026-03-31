Нов скандал. Зеленски нападна Нетаняху

Въпреки военната помощ на Русия за Иран, премиерът на Израел Бенямин Нетаняху се опитва да „поддържа баланс“ с руския президент Владимир Путин, заяви Володимир Зеленски в интервю пред N12.

Президентът на Украйна отбеляза, че Русия споделя с Иран разузнавателна информация и оперативни знания, които е придобила във войната с Киев. В същото време премиерът Бенямин Нетаняху продължава да поддържа балансиран подход към Русия, въпреки помощта й за Иран.

„Имам впечатлението, че Нетаняху винаги се опитва да намери баланс между Русия и Украйна, дори когато е очевидно, че Русия помага на Иран. Той е премиер-министър и той трябва да взема решения“, изрази мнение Зеленски.

В статията се посочва, че Израел е единствената страна, освен Унгария, която не е застанала открито на страната на Украйна, не ѝ е предоставила оръжия и е поддържала близки отношения с Кремъл.

Добавя се, че Нетаняху не се е стремил да установи близки отношения със Зеленски. Израелският премиер се е срещал със Зеленски само веднъж през последните три години, а също така са разговаряли два пъти по телефона.

„Не съм имал контакт с израелския премиер или израелския президент от началото на пълномащабната война. Следователно не сме изпращали никого в Израел и никой не ни е молил за помощ“, отбеляза Зеленски.

Изданието отбелязва, че украинският президент се е съгласил на разговора, но Нетаняху не се е обадил, цитира Евроком.

