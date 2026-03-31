Нетаняху разкри как Иран ще се срине

С растящите цени на енергията въпросът кога ще приключи войната с Иран става все по-належащ.

В интервю за американския канал Newsmax обаче Бенямин Нетаняху отказа да даде конкретен срок за постигане на военните цели на Израел.

След един месец той заяви, че войната „определено е отвъд средата“, но по-късно уточни, че има предвид напредъка по задачите, а не времето.

Израелският премиер каза, че във войната са загинали „хиляди“ членове на Революционната гвардия на Иран и че страната му и САЩ са „близо до приключване с оръжейната индустрия“ – „унищожаване на цели заводи и самата ядрена програма“.

Израелският лидер отново подчерта, че смяната на режима не е цел, но изрази увереност, че Ислямската република ще „се срине отвътре“.

"Мисля, че този режим ще се срине отвътре. Засега, в този момент, това, което правим, е просто да подкопаваме военния им капацитет, балистичния им капацитет, ядрения им капацитет, а също и да ги отслабваме отвътре", добави Нетаняху.

По-рано съобщихме, че Доналд Тръмп е заявил пред свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, според The Wall Street Journal.

От Белия дом вече реагираха, като препратиха към коментари на държавния секретар на САЩ Марко Рубио пред Al Jazeera.

Рубио заяви, че Ормузкият проток ще бъде „отворен по един или друг начин“.

Той допълни, че след като САЩ постигнат целите си, ако Иран продължи да блокира протока, „ще трябва да понесе реални последствия – не само от Съединените щати, но и от регионалните държави и от света“.

