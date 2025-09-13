Нещо страшно стана в Мадрид!

Взрив в Мадрид рани 21 души, от които трима са в сериозно състояние, предаде испанското издание „Мундо“.

Експлозията е станала в 15:01 ч. в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“. При взрива е пострадала и намиращата се над заведението жилищната сграда.

На мястото работят 18 екипа на пожарната на Мадрид, които продължават да разчистват отломките от пострадалото от взрива заведение. Има и 13 екипа на гражданска защита и екипи на бърза помощ. Издирват се хора, затрупани под отломките, пише Glas.bg.

