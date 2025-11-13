Най-любимата храна в Гърция стана златна. Ударно поскъпване

Потребителите в Гърция ограничават драстично покупките на месо заради шоковото поскъпване на основните хранителни продукти. Според актуално проучване на Агенцията на потребителите, цитирано от БНР, гърците вече могат да си позволят да купуват месо не повече от два пъти месечно.

Ситуацията на пазара се изостря допълнително от наближаващите празници, като прогнозите сочат продължаващ ръст на цените.

Рекорден скок при говеждото и овнешкото

Цената на говеждото месо достигна 17 евро за килограм, което е увеличение с 4 евро спрямо същия период на миналата година. Очакванията на търговците са по празниците цената да удари психологическата граница от 20 евро за килограм.

Сериозно поскъпване се отчита и при овнешкото месо. Цената на едро се е повишила от 7 евро през миналата година до 10 евро днес. В търговската мрежа крайните потребители плащат около 16 евро за килограм. Любимите на гърците овнешки ребра, които през лятото се търгуваха по 9 евро, вече се продават на щандовете за 13 евро.

Болести по животните вдигат цените

Животновъдите обясняват скока в цените с тежките щети, нанесени от разпространението на шарката и други заболявания по животните, които засегнаха сериозно сектора в Гърция. Намалените стада и санитарните мерки доведоха до дефицит на местна продукция.

Спекула с българско месо и поскъпване в ресторантите

В опит да овладеят пазара, гръцките власти са започнали масирани проверки в кланици и месарски магазини. Има данни, че внесено месо от България и Румъния се преетикетира и се продава на клиентите като "местно гръцко производство" на значително по-високи цени.

Високите цени на суровините се отразиха мигновено и на ресторантьорския бранш. Емблематичният за страната сандвич "гирос", който традиционно струваше средно 2,30 евро, вече се предлага на цени, започващи от 5,50 евро.

Опозиционните партии в Гърция отправиха остри критики към правителството, обвинявайки го в бездействие и невъзможност да се справи с инфлацията при хранителните стоки.

