МВнР: В никакъв случай не ходете в Куба

Министерството на външните работи (МВнР) издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Република Куба, съобщиха от ведомството.

МВнР повиши индекса на риск за пътувания до Република Куба на Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост). В Куба се наблюдава задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на страната, включително липса на горива, както и затрудненията с медицинското обслужване, градския и междуградски транспорт. Търговските полети до Куба все още се изпълняват, но съществува риск от тяхното ограничаване в кратък срок поради недостиг на авиационно гориво.

МВнР настоятелно съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм. Възможно е временно затваряне на хотели и затруднения в придвижването и преместването на туристи. Разписанията на авиопревозвачите се променят динамично, поради което препоръчваме на българските граждани, които вече са в Куба, да следят редовно информацията за статуса на своите полети и да поддържат връзка със своите туроператори за актуална информация. Да се предприемат мерки за осигуряване на основни ресурси (вода, храна, медикаменти, заряд на устройства). Препоръчваме да се избягват места с големи събирания на хора, както и да се спазват указанията на местните власти.

Съветваме българските граждани, пребиваващи в Куба, с цел предоставяне на актуални данни за контакт при необходимост, да се свържат с Консулската служба към Посолството на Република България в Хавана на следните телефонни номера: +53 7204 67 68 и +53 7204 67 59, както и на мобилен телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +535 286 24 49, а също и на имейл: [email protected]

Съдействие при кризисни ситуации може да бъде заявено и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected].

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост, казват още от МВнР.

