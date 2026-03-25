Мрачна прогноза! Светът е изправен пред нещо страшно

Ако цената на петрола достигне 150 долара за барел, това ще предизвика глобална рецесия, заяви пред BBC шефът на американския финансов гигант BlackRock.



Лари Финк, който ръководи най-големия световен управляващ на активи, каза, че ако Иран „остане заплаха“ и цените на петрола останат високи, това ще има „дълбоки последствия“ за световната икономика. В обширно интервю Финк също отрече съществуването на балон в сферата на изкуствения интелект (ИИ), като отбеляза, че новите технологии водят до това твърде много хора да преследват университетски степени, а твърде малко – техническо обучение.



BlackRock е финансов колос, управляващ активи за 14 трилиона долара и е един от най-големите инвеститори в много от най-големите компании в света. Размерът и обхватът на фирмата дават на Финк – един от осемте съоснователи на BlackRock, създадена през 1988 г. – уникален поглед върху здравето на глобалната икономика.



Конфликтът в Близкия изток предизвика резки движения на финансовите пазари, докато хората се опитват да оценят какво ще се случи с енергийните разходи. Финк смята, че е твърде рано да се определят крайният мащаб и резултатът от конфликта, но вярва, че има два крайни сценария: Ако конфликтът бъде решен и Иран се върне като страна, приемана от международната общност, цената на петрола може да падне под нивата преди войната. Ако не, тогава може да има „години с цени над 100 долара, близо до 150 долара за барел“, което ще има „дълбоки последици за икономиката“ и вероятно ще доведе до „остра и стръмна рецесия“.



Ръстът на енергийните разходи в Обединеното кралство предизвика дебати за увеличаване на вътрешното производство на нефт и газ. Организацията Offshore Energies UK заяви, че без повече вътрешно производство страната рискува да стане зависима от внос „в момент на нарастваща глобална нестабилност“.



Финк смята, че страните трябва да бъдат прагматични по отношение на енергийния си микс, използвайки всички налични източници, но осигуряването на евтина енергия е ключово за растежа и повишаването на жизнения стандарт, предава БГНЕС.



„Ръстът на енергийните цени е много регресивен данък. Той засяга бедните повече от богатите. Ако цените на петрола се задържат на 150 долара за три-четири години, „много страни ще преминат бързо към слънчева и дори вятърна енергия. Страните не трябва да разчитат само на един източник. Използвайте наличното, но също така агресивно преминавайте към алтернативни източници“, казва Финк.

Някои анализатори виждат прилики с финансовата криза 2007-08, с растящи енергийни цени и признаци на пукнатини във финансовата система. BlackRock самата е ограничила изтеглянията от частни кредитни фондове на нервни инвеститори. Финк обаче е категоричен, че няма шанс за повторение на кризата от 2007-08, когато няколко банки по света колабираха или бяха спасени, тъй като днес финансовите институции са по-сигурни.



„Не виждам никакви прилики. Абсолютно никакви,“ казва той. Проблемите с някои фондове засягат малка част от пазара, а инвестициите от институции остават силни.

Финк отхвърля и твърденията за „преувеличен“ бум на инвестициите в ИИ. „Не вярвам, че имаме балон. Могат да има една или две неуспешни инвестиции, и това е нормално.“ Той смята, че е надлежно да се инвестира агресивно в ИИ, за да не изостане САЩ спрямо Китай. Основният проблем за развитието на ИИ в САЩ и Европа е цената на енергията.



Финк прогнозира, че бумът на ИИ ще създаде „огромен брой работни места“, особено за електротехници, водопроводчици и заварчици. В същото време някои офисни позиции може да се окажат по-малко необходими и това ще изисква преосмисляне на ролите в обществото.

„Прекалено много хора бяха насочвани към банкерството, медиите и правото, вместо към занаяти, и сега трябва да преосмислим подхода. Трябва да балансираме и да сме горди, че кариера в занаят като водопроводчик и електротехник е също толкова силна“, твърди Финк.

