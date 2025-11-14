Москва се произнесе за срещата Тръмп-Путин. Условието

Русия е готова за среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в унгарската столица Будапеща, ако тя е добре подготвена и е базирана на споразуменията от срещата на двамата лидери в щата Аляска, обяви външното министерство в Москва, цитирано от Ройтерс.

Тръмп и Путин се срещнаха на 15 август в Анкоридж, Аляска. Миналия месец бе предвидено двамата да разговарят в Будапеща, но срещата им бе отменена.

Контактите между министъра на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио ще продължат, ако е необходимо, поясни говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com